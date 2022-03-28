РИАМО - 28 мар. В связи со снегопадом в Подмосковье мобилизовали на очистку дворов техсредства и операторов комплексной уборки. Территории на наличие снега проверяют инспекторы Главного управления содержания территорий, сообщили в ведомстве.

По итогам объезда в некоторых округах будет объявлена операция «Снегопад».

«Уже сейчас муниципалитетам на севере, северо-востоке, северо-западе и востоке региона поручено провести обработку территорий противогололедными материалами. В первую очередь очищаются выходы из подъездов, подъезды к контейнерным площадкам, лестницы и спуски, пешеходные дорожки и тротуары, проезды и парковки, затем детские и спортивные площадки», - рассказала руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Она уточнила, что в уборке задействованы свыше 14 тыс. дворников и порядка 1,5 тыс. единиц техники. В соответствии с регламентом, обработку противогололедными материалами проводят через 2 часа после окончания снегопада, уборку снега – через 12 часов, вывоз – в течение 5 суток.

Конец марта и начало апреля в Московском регионе отметятся снегопадами, морозы по ночам могут доходить до минус 10 градусов.