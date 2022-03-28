РИАМО - 28 мар. Мощность первичного звена медицинской помощи в Реутове в конце 2022 года по сравнению с 2021 годом вырастет в два раза и составит 2 тыс. посещений в смену, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава г.о. Реутов Станислав Каторов.

По его словам, важнейшая задача, которая стоит на сегодняшний день перед администрацией муниципалитета, – ликвидация дефицита поликлинических мощностей.

Каторов рассказал, что в начале 2021 года мощности первичного звена здравоохранения составляла тысяча посещений в смену. В январе 2022 года прошло открытие долгожданной поликлиники на 750 мест на Юбилейном проспекте. Лечебное учреждение обслуживает более 35 тыс. человек. В ней оборудованы лечебно-профилактическое, терапевтическое, консультационно-диагностическое, хирургическое отделения, а также отделение лучевой диагностики. В помещении есть три операционных и дневной стационар на 25 коек.

«В планах 2022 года – завершить возведение пристройки к поликлинике на 250 посещений в смену на улице Гагарина. Ее соединят с действующим зданием поликлиники переходом, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят», – сообщил Катаров.