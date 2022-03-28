РИАМО - 28 мар. Центр технического творчества для детей, где подрастающее поколение будет осваивать азы передовых технологий в современной медицине, планируют создать в городском округе Реутов. Об этом сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава г.о. Реутов Станислав Каторов.

Он отметил, что «Изобретариуме 3.0.» будут изучать нейротехнологии, применяемые для разработки бионических протезов, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) для реабилитации после инсультов, использование экзоскелетов для восстановления опорно-двигательного аппарата.

По словам главы Реутова, новый образовательно-научный кластер станет еще одним филиалом технопарка «Изобретариум», успешно работающим в Реутове с 2016 года. Он является уникальным образовательным центром, который дает возможность сформировать у детей компетенции в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.

«В 2021 году «Изобретариум» был признан лучшей средой развития научно-технического творчества в России. Сегодня его посещают более 1,7 тыс. детей. В учреждении реализуется более 60 образовательных направлений: от 3D-моделирования и съемки видеороликов до практической химии и микробиологии», – сказал Каторов.