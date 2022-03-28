РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. В подмосковном Красногорске расследуют уголовное дело о незаконной вырубке более 1,8 тыс. деревьев при благоустройстве в деревне Степановское, сообщили в Красногорской городской прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки зеленых насаждений на улице Лесная сторожка в деревне Степановское.

Городской прокуратурой установлено, что при проведении работ по благоустройству земельного участка без оформленного в установленном порядке разрешения на вырубку деревьев, повреждены до степени прекращения роста зеленые насаждения. Уничтожены 1,8 тыс. деревьев: 200 елей, 400 берез, 400 сосен, 800 самосевных саженцев хвойных пород.

В результате незаконной рубки муниципальному образованию причинен ущерб более 19,1 млн рублей.

Материалы проверки направлены в отдел дознания управления МВД России по городскому округу Красногорск, по результатам возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба».

Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль городского прокурора.