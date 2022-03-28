РИАМО - 28 мар. В 2022 году «Мособлэнерго» начало строительство новой трансформаторной подстанции для жителей деревни Малые Вяземы Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Решение строить новую подстанцию приняли после многочисленных обращений жителей населенного пункта, которые жаловались на низкое напряжение в сетях. После ввода в эксплуатацию нового энергообъекта удастся равномерно распределить нагрузку для электроснабжения этой деревни.

«Программа по повышению надежности реализуется под контролем министерства энергетики Московской области. Работы по обновлению электросетевого хозяйства проводятся в районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном это были жалобы на качество электроснабжения», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Работы ведут строительно-монтажный участок «Мособлэнерго» и производственное отделение Одинцовского филиала компании. Всего в деревне Малые Вяземы предприятие обслуживает свыше 1,5 тыс. потребителей.