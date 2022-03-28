РИАМО - 28 мар. В 2022 году «Мособлэнерго» начало строительство новой трансформаторной подстанции для жителей деревни Малые Вяземы Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Решение строить новую подстанцию приняли после многочисленных обращений жителей населенного пункта, которые жаловались на низкое напряжение в сетях. После ввода в эксплуатацию нового энергообъекта удастся равномерно распределить нагрузку для электроснабжения этой деревни.
Работы ведут строительно-монтажный участок «Мособлэнерго» и производственное отделение Одинцовского филиала компании. Всего в деревне Малые Вяземы предприятие обслуживает свыше 1,5 тыс. потребителей.
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