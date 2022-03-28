РИАМО - 28 мар. Предприниматели из подмосковного Реутова в период коронавирусной инфекции смогли успешно адаптироваться к изменившимся реалиям, найти и открыть новые возможности для бизнеса. Общий объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил порядка 19,5 млрд рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава г.о. Реутов Станислав Каторов.

Указанные инвестиции позволилоив 2021 году создать в муниципалитете 1,4 тыс. новых рабочих мест.

«Годовой объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ежегодно увеличивается. В 2021 году он оценивался на уровне 19,5 млрд рублей, темп роста составил 102,6%. План на 2022 год – 21 млрд рублей», – сказал Каторов.

По его словам, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021 году составил около 90 млрд рублей, а темп роста – 200,5%. Основная часть приходится на ракетно-космическое предприятие АО «ВПК «НПО машиностроения». Объем отгрузки его товаров в прошлом году составил 69,8 млрд рублей. В 2022 году он ожидается на уровне 74,3 млрд рублей.

«Инвестиционная привлекательность Реутова не снижается, несмотря на отсутствие свободной земли. За счет прихода новых предпринимателей и расширения существующих производств объем инвестиций в основной капитал ежегодно увеличивается», – подчеркнул Каторов.