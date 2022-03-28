РИАМО - 28 мар. Формирование волонтерского корпуса для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства завершится 1 апреля. Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе 50.gorodsreda.ru. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Подмосковье уже 6 лет. В рамках него ведется работа по благоустройству набережных, скверов, парков и многих других общественных территорий. Именно жители региона должны определить, какая территория будет благоустроена в первую очередь.

«С 15 апреля на федеральной платформе стартует голосование за выбор объектов благоустройства на 2023 год. Одна из важнейших задач — это привлечение жителей к участию в голосовании. В прошлом году колоссальную поддержку в этом вопросе нам оказали волонтеры. В этом ждем такую же активную помощь от добровольцев», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Волонтеры будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, оказывать помощь в регистрации на специальной онлайн платформе 50.gorodsreda.ru и проголосовать — всего лишь по номеру телефона. Чтобы стать волонтером, надо подать заявку на сайте dobro.ru.

Министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе отметила, что в прошлом году ребята показали очень хороший результат — они с большим вниманием отнеслись к каждому участнику опроса и детально рассказали жителям об улучшениях, которые могут произойти в их городе.

«Благодарю наших добровольцев за их искреннюю вовлеченность и инициативность. Сейчас у нас зарегистрировано более 1,7 тыс. человек, желающих принять участие в организации голосования по общероссийскому проекту», — отметила Швелидзе.