РИАМО - 28 мар. В Подмосковье прошли досрочные испытания Единого государственного экзамена по математике базового и профильного уровней. Математика по массовости уступает только русскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Сегодня в Московской области досрочно сдали ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Всего в экзамене приняли участие более 200 человек. Испытания прошли штатно, без нарушений», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что период досрочных ЕГЭ в регионе проходит с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни.

10 пунктов проведения подготовили в Коломне, Красногорске, Мытищах, Подольске, Химках, Электростали, Дмитровском, Раменском и Одинцовском округах.