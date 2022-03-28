РИАМО - 28 мар. Более 1,7 тыс. подмосковных врачей повысили компетенции в ходе конгресса по детской медицине. За 3 дня прошло 42 заседания, а с докладами выступили около 150 экспертов из РФ и стран зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье прошел III Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина» в формате онлайн.

«В конгрессе приняли участие более 7,6 тыс. детских врачей, из них порядка 1,7 тыс. – подмосковные специалисты: педиатры, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, отоларингологи и врачи других узких специальностей», – отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что в ходе мероприятия специалисты узнали о последних достижениях детской медицины и новейших технологиях в лечении, а также разобрали сложные случаи в практике.

«Данный конгресс – возможность для детских врачей повысить свою квалификацию, обменяться опытом с коллегами из других регионов и стран, и на практике применять свои знания на благо маленьких пациентов», – пояснила Стригункова.

В рамках конгресса также состоялась презентация проекта «Наш участковый врач», который создан для поддержки участковых педиатров и терапевтов. Проект реализуется по поручению президента РФ и губернатора Московской области. Специалистам организуют максимально комфортные условия работы, а также достойную зарплату, правовую и психологическую поддержку.