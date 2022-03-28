РИАМО - 28 мар. Актер Уилл Смит на церемонии премии «Оскар» ударил по лицу ведущего Криса Рока за шутку в адрес своей жены. Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова объяснила поведение артиста эмоциональным состоянием, вызванным болезнью супруги, сообщает News.ru.

Эксперт подчеркнула, что насилие этот факт не оправдывает, но объясняет.

«Конечно, он же понимает, что такая шутка будет больно бить по супруге, и непонятно, какие будут последствия после таких высказываний. Безусловно, надо было среагировать словесно. Возможно, после этого написать заявление, чтобы человека в следующий раз не пригласили», - сказала Грохотова.

Она выразила уверенность, что этот эпизод не был спланирован и поведение ведущего нарушает нормы этики.

«Когда речь идет о каком-то заболевании, то здесь, конечно, шутки не совсем уместны», - отметила Грохотова.