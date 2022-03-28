РИАМО - 28 мар. Всего в этом году благодаря экологической акции «Час Земли» в Подмосковье удалось сэкономить 21 409,3 кВт/ч электроэнергии. В этом году в области акцию поддержали 42 городских округа, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Предприятия и жители Московского региона 26 марта приняли участие в экоакции «Час Земли». Это международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему Земли.

Неизменной целью акции является привлечение внимания к бережному отношению к природе и энергетическим ресурсам планеты.

С 20:30 до 21:30 свет и наружное освещение в регионе отключили 624 объекта. В их числе административные здания «Мособлгаза» (73 объекта) и «Мособлэнерго» (60 объектов).

В 2021 году в акции приняли участие 43 городских округа. Лозунгом мероприятия в прошлом году стал призыв #откройся. В рамках кампании WWF россиянам предложили поддержать обращения к правительству РФ и российским объединениям бизнеса об обеспечение всеобщего открытого доступа к информации о состоянии окружающей среды.

Акция «Час Земли» – это самое массовое экособытие в мире. К ней каждый год к присоединяются более 2 млрд человек.