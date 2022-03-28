РИАМО - 28 мар. Министерство культуры Подмосковья и министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона создали единый портал записи в кружки на базе домов культуры.

Портал является единым информационным ресурсом для посетителей домов культуры любого возраста.

В регионе работают 910 домов культуры, там действуют около 12 тыс. кружков. Благодаря порталу можно будет найти полезную информацию о домах культуры в своем и ближайшем городе, выбрать интересующий кружок, познакомиться с его руководителем, расписанием, записаться в кружок онлайн, следить за онлайн-расписанием.

«Теперь для того, чтобы записаться в понравившийся ребенку или взрослому кружок, не надо никуда ходить. Достаточно зайти на портал, выбрать нужный кружок, познакомиться с его руководителем, определиться, устраивает ли расписание, и записаться. Вы и время сэкономите, и занятие по душе без суеты и спешки выберете», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Чтобы записаться в кружок, нужно на сайте dk.mosreg.ru выбрать интересующий кружок (по педагогу, месту жительства, названию), войти в личный кабинет через портал госуслуг, заполнить данные в форме электронной записи в кружок, дождаться уведомления, которое придет на электронную почту (не больше 3 дней). Затем нужно будет посетить Дом культуры, чтобы подписать документы на занятия в кружке.

«На портале можно не только записаться на занятия, но и узнать что-то новое о подмосковных домах культуры и ближайших культурных мероприятиях», – заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Портал также будет информировать жителей о работе домов культуры. Еще там предусмотрена возможность получения обратной связи с предложениями по новым событиям и кружкам. В дальнейшем появятся новые сервисы и разделы, благодаря чему сайт станет более функциональным и удобным.

Запущено также мобильное приложение, благодаря которому можно получить доступ к электронному бейджу участника кружка. Это позволит поставить отметку о посещении занятия. Жители пенсионного возраста смогут отметиться с помощью соцкарты.

Функционал позволит обеспечить также спокойствие семьи о безопасности ребенка, получить возможность для обеспечения дополнительных мест в кружке для всех желающих.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке.

В ближайшее время планируют запустить аналогичную систему по спортивному направлению. На цифровом портале можно будет посмотреть все объекты, их загруженность и востребованность каждой спортивной секции и зала.