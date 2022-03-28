РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. Воспитанника образовательного центра «Созвездие» из подмосковного Красногорска отметили дипломом за профессионализм на национальном чемпионате WorldSkills Russia, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Учащийся 9 «А» класса МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» Валентин Масленко успешно защитил Московскую область в финале чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в категории юниоры. Юношу наградили медальоном и дипломом за профессионализм.

Чемпионат состоялся в Ульяновске.