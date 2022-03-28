РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мар. В микрорайоне Южный городского округа Домодедово появятся дополнительные парковочные места, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«Перед встречей с жителями микрорайона Южный осмотрели места, где предлагается расширить проезжую часть и обустроить парковочные места. Теперь жители должны согласовать территорию, после чего мы сможем начать работы», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что поручил ответственным лицам провести встречу по организации одностороннего движения в Южном, что также поможет оптимизировать трафик в микрорайоне. Встреча пройдет на этой неделе.