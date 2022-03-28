РИАМО - 28 мар. Впервые с 1 марта стоимость доллара опустилась ниже 92 рублей. Рубль укрепился благодаря новости о поручении президента РФ Владимира Путина продавать газ за рубли, сообщает Газета.ru.

В первую минуту торгов на Мосбирже в понедельник доллар упал до 92,51 рубля. К 14 часам за 1 доллар давали 91,93 рубля. А минимальная стоимость в течение дня составила 91,83 рубля.

В течение недели курсы доллара и евро опустились на 8,5%.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что введение экономических санкций против России увеличило цену доллара до 200 рублей.

Антироссийские санкции были введены США и странами ЕС после начала военной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.