РИАМО - 28 мар. В подмосковном Орехово-Зуеве 33-летний уроженец Украины оштрафован за публичные действия, содержание которых дискредитировало использование ВС РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Правонарушение было выявлено и пресечено полицейскими. В отношении правонарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан).

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Военная спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседнего государства. По последним данным Минобороны РФ, в результате операции погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения.