РИАМО - 28 мар. Подмосковная аварийно-восстановительная служба приведена в состояние повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

По данным синоптиков, прогнозируется резкое понижение температуры воздуха, а также сильный ветер с порывами до 17 м/с.

«Особое внимание уделено подготовке мобильного оборудования и техники, способных обеспечить подачу коммунальных услуг населению в условиях технологических сбоев на объектах ЖКХ», – сказал министр ЖКХ области Антон Велиховский.

В ведомстве для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры имеется 22 передвижных электростанции, 6 блочно-модульных котельных суммарной мощностью 11 мегаватт и другое оборудование. Кроме того, к выезду готовы рабочие бригады на 4 спецмашинах для проведения аварийных работ.

ГКУ МО «МОС АВС» работает в круглосуточном режиме. При этом с началом работы в прошлом году нового филиала службы в Истре сроки реагирования на технологические нарушения в зоне его ответственности существенно снизились.