РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мар. Девятиклассник из городского округа Мытищ стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по химии, обогнав десятиклассников, сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая на странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, он обошел ближайшего из своих конкурентов на целых 16,5 баллов.

Второй год Святослав Михайленко является лучшим в России по химии. В нынешнем году его вновь включили в состав нашей сборной на Международную Менделеевскую олимпиаду, участником которой он стал уже дважды.

Постигая науку самостоятельно и увлеченно, Михайленко приносит славу округу и всему Подмосковью.

«Верю, что в этом году его ждет неменьший успех, и от всего сердца желаю целеустремленному и одаренному ученику достичь самых высоких вершин на своем пути!» - уточнила Купецкая.