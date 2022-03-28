РИАМО - 28 мар. Евросоюз расширил антироссийские санкции по «правилу 50%», согласно которому компанию могут признать подсанкционным объектом после суммирования долей подсанкционных лиц в ней, сообщает Nation News.

Общее владение большинством акций или долей попавшими под санкции лицами делает компанию подсанкционной даже тогда, когда один из них не владеет более, чем половиной бизнеса.

«Правило 50%» начали применять в США в 2008 году.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. После начала спецоперации Запад ввел в отношении РФ четыре пакета санкций. Европейские страны готовят и пятый пакет санкций.

На данный момент РФ занимает 1 место в мире по числу введенных в отношении страны санкций, обойдя по этому показателю Иран и Северную Корею.