РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 мар. В Щелковскую областную больницу поступило лапароскопическое оборудование нового поколения для выполнения высокотехнологичных операций, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



«Мы полностью укомплектованы на уровне ведущих клиник страны в области внутриматочной хирургии. Мы можем выполнять очень востребованные вмешательства: удалять новообразования, полипы, перегородки. Без наркоза» — сказал главный врач Щелковской больницы, акушер-гинеколог Антон Демидов.



Видеокамеры с высоким разрешением, эндоскопическое освещение, с которыми работает лапароскопическая стойка, позволяет хорошо визуализировать ткани, отделять патологические образования. Во время операции эта техника «глаза и руки» хирурга.