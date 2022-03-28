РИАМО - 28 мар. Опубликована закупка на капитальный ремонт больницы в Наро-Фоминском городском округе, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Проектирование и капитальный ремонт объекта осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет бюджета региона.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2023 году.

Ранее специалисты завершили проведение первого этапа капитального ремонта в приемном отделении хирургического корпуса Одинцовской областной больницы.