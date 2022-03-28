РИАМО - 28 мар. Проект воспитанника детского технопарка «Изобретариум» из подмосковного Реутова по обучению обычных ворон раздельному сбору мусора занял первое место на XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Реутовский школьник Родион Муцольгов представил на конкурсе в Санкт-Петербурге собственную разработку, позволяющую научить ворон раздельному сбору мусора. Устройство, придуманное юным изобретателем, представляет собой специализированный контейнер с видеокамерой, которая с помощью нейросети распознает мусор и открывает нужный контейнер, куда птица помещает свою находку.

Изобретение высоко оценило жюри международного конкурса и присудило Муцольгову главную премию «Совершенство как надежда». Проект по обучению ворон, который ученик школы №3 развивает под руководством опытного наставника Андрея Тужилина, был отмечен как молодежным, так и бизнес-жюри конкурса.

Всего в финале научных состязаний приняли участие 342 молодых инженера. В отборочных этапах участвовали более 2,7 тыс. школьников из 74 регионов России и стран СНГ.

Детский технопарк «Изобретариум» в Реутове является основой дополнительного довузовского профессионального образования. Педагогический состав учреждения сформирован в том числе из сотрудников градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения», преподавателей аэрокосмического факультета МГТУ им. Н. Э. Баумана и молодых ученых.

В рамках дополнительного образования школьники могут реализовывать проекты по различным направлениям технического творчества: мобильная и промышленная робототехника, 3D-моделирование, программирование и IT-технологии, математическое моделирование, проектная электроника, виртуальная и дополненная реальность, энергетика, космическая инженерия, микробиология, химический анализ WorldSkills, практическая химия, практическая физика, проектная экология.