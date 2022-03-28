РИАМО - 28 мар. Пивоваренная компания Carlsberg продаст активы в РФ и покинет российский рынок. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании подчеркнули, что это «сложное и безотлагательное решение», которое в текущий ситуации «является правильным». После сделки Carlsberg не буден представлен на российском рынке.

«Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для 8,4 тыс. сотрудников в России», – заявили в Carlsberg.

Компания не будет учитывать показатели российского бизнеса в выручке и прибыли группы. Российский бизнес будет рассматриваться как актив, предназначенный для продажи.

Заводы «Балтика», которые принадлежат компании, продолжат свою работу на территории РФ.

Выручка российского бизнеса Carlsberg в прошлом году составила 6,5 млрд датских крон, что составляет порядка 960 млн долларов по текущему курсу.

Ранее Carlsberg сообщил об остановке своего производства в России и отказ от новых инвестиций в РФ.

Carlsberg – датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объему производства пива.

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