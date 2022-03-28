РИАМО - 28 мар. Музыкальный фестиваль Park Live не будут проводить в Москве в текущем году, его перенесут на 2023 год, сообщается на сайте мероприятия.

В сложившихся обстоятельствах проведение фестиваля невозможно по юридическим и логистическим причинам. Кроме того, ряд музыкантов отменил свои выступления в России.

«Но есть и хорошие новости. Не все музыканты отказались от концертов в России. Более того, при благоприятном стечении обстоятельств несколько артистов намерены выступить на фестивале уже в следующем году! Поэтому мы объявляем перенос фестиваля на 2023 год», – сообщили организаторы Park Live.

Все сохраненные билеты будут действительны на фестивале в следующем году.

Тем, кто хочет сдать уже приобретенные билеты, необходимо сделать это, отправив запрос по месту приобретения до 1 июня 2022 года.

В прошлом году фестиваль также был перенесен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, не состоялся он и в 2020 году.