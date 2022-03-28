РИАМО - 28 мар. В Московском государственном областном университете (МГОУ) 30 марта пройдет форум, посвященный формированию новой модели патриотического воспитания, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Темой форума станет «Новая модель патриотического воспитания в условиях мировых и российских трансформаций: методология, методика и практика».

Спикерами форума выступят ректор МГОУ Елена Певцова, президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков, актриса Ольга Будина, а также студенты, представители научного сообщества и Народного фронта в Московской области.

Встреча пройдет 30 марта в 15:00 по адресу: Москва, ул. Радио, дом №10а.