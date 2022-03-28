РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мар. Сотрудники отдела агропромышленного комплекса контрольного управления администрации Мытищ вместе с зооволонтерами посетили один из собачьих приютов города, куда передали корм, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы о помощи безнадзорным животным и о будущих совместных мероприятиях. Представители молодежного клуба мытищинского отделения Русского географического общества передали приюту более 200 кг собачьего корма, собранного ими вместе с юными экологами гимназии №1.

«Сначала мы подбирали бездомных собак с улицы, опекали, пристраивали на передержку. В итоге приняли решение организовать свой приют, чтобы этот вопрос был полностью под нашим контролем. Желания совпали с возможностями. Мы не благотворительный фонд, деньги не собираем, но всегда рады добрым людям, которые могут помочь», - сказала хозяйка приюта Наталья Самокишина.

Сейчас в питомнике находится около 20 собак. Сотрудники стараются обойтись собственными силами, но готовы принять сухой корм, а также средства для обработки животных от клещей. Еще они могут отдать собаку в надежные руки. Узнать все подробности можно по номеру телефона контрольного управления администрации городского округа: 8(495)586-73-62.

«Мы тесно взаимодействуем с волонтерами и владельцами приютов. После всех необходимых процедур животных, которых можно социализировать, передаем волонтерам, которые их пристраивают в семьи», - отметила руководитель группы агропромышленного комплекса контрольного управления администрации Мытищ Ольга Бибикова.