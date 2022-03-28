РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мар. В городском округе Мытищи провалившихся под лед и тонущих рыбаков спасли прохожие, сообщила «РИАМО в Мытищах» жительница муниципалитета Ирина.

По словам Ирины, 25 марта в районе 15:15 она гуляла с подругой в парке на берегу реки Яузы со стороны железной дороги.

«На наших глазах два рыбака стали проваливаться в воду, подруга начала вызывать МЧС по номеру 112. Спасатели приехали почти через 30 минут. Несколько раз перезванивали, не могли подъехать. В это время рыбаков спасали прохожие - строители и мужчина с грудным ребенком, проходивший мимо, который давал указания рыбакам, как им действовать», - сказала Ирина.

Она добавила, что один из рыбаков сразу провалился в воду по шею. Другой провалился ногами, выбрался, начал оказывать помощь второму рыбаку.

«Все это услышали строители, принесли длинные палки и по этим палкам продвигались к рыбакам, бросали им трос. Один рыбак обвязал второго, который был в воде. Мужчины с берега тащили рыбака, в какой-то момент трос оборвался, и потом его уже вытаскивали вручную», - отметила Ирина.

По словам жительницы, оба рыбака могли быть нетрезвыми и совершенно не понимали команд с берега.