РИАМО - 28 мар. В Чехове 30 марта пройдет матч «Zамир» с участием команды из ДНР и «Легенд хоккея» с целью поддержки российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба министерства спорта и физической культуры Подмосковья.

Проведением мероприятия занимается подмосковная «Единая Россия» при поддержке регионального Минспорта и администрации городского округа Чехов.

В матче будут участвовать хоккеисты-юниоры из ДНР, выступающие за клуб «Донецк», команда всемирно известных хоккеистов «Легенды хоккея» и сборная команда из депутатов Госдумы РФ, глав городских округов и предпринимателей.

Зрителей ждет развлекательная программа, проведение конкурсов и розыгрыш памятных призов. Кроме того, на встрече выступит кавер-группа «РЕ-band».

«Мы ждем всех неравнодушных жителей Чехова, поклонников хоккея и тех, кто хочет поддержать российских солдат, жителей Луганской и Донецкой народных республик на нашем матче! Мы за мир, за правду и за Россию!», – сказал депутат Госдумы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Коган.

Матч состоится 30 марта в 16:00 по адресу: Чехов, улица Московская, дом №104 (ледовый дворец «Витязь»). Вход на мероприятие свободный.