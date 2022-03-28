РИАМО - 28 мар. За прошедшую неделю жители Подмосковья направили на региональный портал «Добродел» 29 тыс. обращений. Наибольшее количество вопросов было связано с содержанием дворов, медициной, дорогами, транспортом и общественными пространствами. Об этом сообщил первый заместитель министра государственного управления, IT и связи Московской области Алексей Бирюков.

«Каждое третье обращение было на тему двора. <...> Также мы видим рост обращений по теме дорог и общественных пространств, заметное снижение обращений у нас есть по вопросам медицины», – сказал Бирюков на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Бирюков отметил, что по сравнению с показателями начала года, число обращений за последнюю неделю и в марте в целом снизилось в два раза. Наибольший прирост числа обращений за неделю был отмечен на самом портале «Добродел», в социальных сетях и Единой диспетчерской службе.

При этом количество обращений жителей через Платформу обратной связи (ПОС), Межведомственную систему электронного документооборота (МСЭД) и почту губернатора значительно уменьшилось.