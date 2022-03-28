РИАМО - 28 мар. Редакция «Новой газеты» приостановила свою деятельность до окончания специальной военной операции российских Вооруженных сил на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Приостановка деятельности затронет выпуск газеты на сайте, в соцсетях и в бумажной версии.

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания «специальной операции на территории Украины», – заявили в издании.

Поводом для приостановки деятельности стало второе предупреждение со стороны Роскомнадзора за упоминание НКО, признанного в России иностранным агентом, без соответствующей маркировки.

«Новая газета» — российская общественно-политическая газета, которая известна оппозиционной и правозащитной направленностью, а также резонансными журналистскими расследованиями. Основана в 1993 году в Москве.