РИАМО - 28 мар. Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» проверили качество атмосферного воздуха в 11 округах Подмосковья, а также в Москве за минувшую неделю. Незначительные превышения ПДК зафиксировали лишь в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Проверки прошли в Раменском, Балашихе, Долгопрудном, Одинцовском округе, Клину, Егорьевске, Воскресенске, Серпухове, Истре, Ленинском и Волоколамском округах.

Как сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, интенсивность выездов была повышена, так как в течение определенного времени в ряде округов установились штилевые условия. Это не способствовало рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

«Провели 12 выездов с отбором проб в 42 точках, в том числе в зоне влияния предприятий, надзор за которыми осуществляет департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Особое внимание обращали на промышленные предприятия и объекты по обращению с отходами. В большинстве случаев содержание загрязняющих веществ колебалось в пределах 0,3-0,7 ПДК», – сказал Фирсов.

Министр добавил, что только лишь в Долгопрудном фиксировали однократные незначительные превышения ПДК этилбензола и фенола – не более 1,5 ПДК. Это характерно для выхлопов из авто. В связи с этим будет проведена дополнительная проверка автотранспортных и промышленных предприятий округа.