РИАМО - 28 мар. Пушкинские врачи спасли мужчину, упавшего с 13-го этажа здания. Пациенту провели ряд серьезных операций и смогли полностью восстановить его двигательную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

В Московскую областную больницу им. проф. Розанова В.Н. поступил мужчина в состоянии травматического шока. У него диагностировали многочисленные переломы и ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и признаки разрыва селезенки.

Врачи оперативно оценили состояние мужчины и сразу отправили его в реанимацию для проведения противошоковой терапии.

«Если бы на операционный стол его взяли сразу в состоянии травматического шока, финал мог быть трагичен. Реанимационная бригада не отходила от него ни на шаг, и только благодаря их неимоверным усилиям, состояние шока было купировано, и за дело взялись хирурги», – пояснил завотделением экстренной хирургии Артем Косов.

осле стабилизации состояния мужчине экстренно провели операцию. Помимо разрыва селезенки у него также обнаружили травматическую забрюшинную гематому. После оперативного вмешательства пациента перевели в реанимацию – там он проходил долгую реабилитацию. Сейчас у мужчины полностью восстановлены двигательные функции и он выписан из больницы.