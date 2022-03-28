РИАМО - 28 мар. Количество пользователей подмосковного портала «Добродел» увеличилось на 3 тыс. за прошедшую неделю и достигло 2 млн 102 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра государственного управления, IT и связи Московской области Алексей Бирюков.

«За прошедшую неделю число пользователей портала «Добродел» увеличилось на 3 тыс. человек и составило уже 2 млн 102 тыс. Число граждан, которые установили мобильные приложения на свои телефоны, увеличилось на 2,5 тыс. и составило 793 тыс.», – сказал Бирюков на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Бирюков отметил, что на портале сохраняется положительная динамика по числу пользователей.

Портал «Добродел» позволяет жителям Подмосковья обращаться к региональным органам исполнительной власти и взаимодействовать с ними для решения различных проблем без заполнения множества документов и поиска необходимых инстанций.

Сервис начал работу в регионе в 2015 году. С того времени жители Подмосковья решили с помощью портала более 2,5 млн проблем в различных областях. Больше всего вопросов было решено в сфере содержания дворов (665 тыс.), дорог (420 тыс.), уборки грязи и мусора (322 тыс.), уборки снега (293 тыс.) и обслуживания многоквартирных домов (249 тыс.).