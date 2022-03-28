РИАМО - 28 мар. В «Мострансавто» поступил примерно 10,5 тыс. брендированных шин для автобусов малого, среднего и большого классов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С компанией-производителем был заключен централизованный договор на поставку комплектующих в пяти типоразмерах: 185/75 R16, 245/70 R19,5, 265/70 R19,5, 275/70 R22,5, 295/80 R22,5.

Всесезонные покрышки с обновленным дизайном используются с 2020 года. На внешней стороне шин, кроме тех, что предназначены, для автобусов малого класса, размещаются логотип и наименование компании. Первая партия шин в количестве 1,2 тыс. шин поступит на следующей неделе.

Дальнейший график поставок сейчас проходит согласование. Изготовленные шины поступают на склад «Мострансавто» в Ногинске, а оттуда – в филиалы.

Шины с логотипами бренда соответствуют характеристикам, необходимым для осуществления пассажирских перевозок в условиях повышенных нагрузок. В частности, они устойчивы к проколам и порезам, обеспечивают плавность хода и хорошее сцепление, а также адаптированы для использования в любых погодных условиях.

На шины распространяется гарантия на срок в 5 лет.