РИАМО - 28 мар. Рассрочку на 12 месяцев по оплате счетов за отопление предлагается ввести в Московской области. Такую меру могут реализовать, чтобы жителям было легче оплачивать счета, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«МособлЕИРЦ не будет принимать перерасчеты более чем в 1,5 тысячи в месяц, чтобы не создавать проблем. <…> Мы это на автоматическом режиме блокируем и такие счета выставлять не будем», - рассказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что предлагается сделать 12-месячную рассрочку, чтобы жителям Подмосковья было легче оплачивать счета.

За организациями, не включенными в ЕИРЦ, контроль будут вести главы через муниципальные центры управления регионом, чтобы ТСЖ и ЖСК не выставляли счета по отоплению в полном объеме.

«Я прошу глав держать это на особом контроле и предлагать, независимо от того, есть организация в ЕИРЦ или нет, либо 12-месячную рассрочку, либо не более 1,5 тысяч рублей в платежном документе», - добавил Хромушин.