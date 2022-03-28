РИАМО - 28 мар. В Московской области реализуют проект по созданию 15 больших рисунков в стиле граффити «Лица Подмосковья». Первое изображение – портрет Ф. М. Достоевского – уже появилось на стене жилого дома в Зарайске, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Старт проекту был дан некоммерческой организацией «Арион». Авторы проекта получили грантовую поддержку из Фонда президентских грантов, а их партнерами выступают «Волонтеры Подмосковья».

«Граффити – это не просто рисунок на стене, а искусство, через которое молодежь реализует себя. А здесь речь еще идет и об исторической памяти, ведь мы создаем портреты известных личностей, героев своего и нашего времени, которые связаны с Московской областью», – заявил директор «Ариона» Алексей Горбачев.

Изображение в Зарайске выполнил художник-граффитист Илья Демченко из Подольска. Макет разработал его напарник, художник-граффитист Сергей Салин из городского округа Пушкинский. Работа заняла 6 дней.

«Кажется, что рисунок прост, но на самом деле это титаническая работа, которая требует подготовки. Сам я еще со школы хорошо знаком с творчеством Федора Михайловича, читал биографию литератора, поэтому мне приятно участвовать в создании граффити», – отметил Демченко.

Следующим проектом авторов «Лиц Подмосковья» станет граффити с изображением пианиста Якова Флиера в Орехово-Зуевском округе.