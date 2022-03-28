РИАМО - 28 мар. В столице с 14 часов и до конца суток 28 марта сохранятся осадки в виде снега и дождя, порывы ветра до 17 метров в секунду и гололедица. Жителей и гостей города просят соблюдать осторожность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

С 00:00 29 марта немного снизятся порывы ветра – до 15 метров в секунду, но гололедица сохранится.

В сложившейся погодной обстановке автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию с другими транспортными средствами, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам советуют избегать шатких конструкций и не оставлять без присмотра детей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.