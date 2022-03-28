РИАМО - 28 мар. Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева перечислила перечень услуг жилищно-коммунального хозяйства, на которые распространяются компенсации жителям Подмосковья.

«Это коммунальные услуги за свет, газ, отопление, воду, капитальный ремонт и вывоз мусора в зависимости от льготной категории», – сказала Болатаева на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Она добавила, что в Подмосковье всего более 2,1 млн получателей компенсаций за ЖКХ. Ежегодно их число пополняется на 70 тыс. новых получателей.

К примеру, компенсацию за коммунальные услуги в полном объеме получают ветераны Великой Отечественной войны. Компенсацию в объеме 50% также получают многодетные дети и инвалиды за капитальный ремонт, 50% получают пенсионеры за вывоз мусора.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщал, что в регионе разработан алгоритм действий для проактивного предоставления льгот по ЖКХ жителям Подмосковья. Он необходим для своевременного внесения сведений в систему ЕИАС ЖКХ.