РИАМО - 28 мар. В Московской области составили рейтинг городских округов региона по подбору земли для производства, сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
По ее словам, в топ лучших городских округов вошли Ступино, Луховицы, Шатура, Орехово-Зуевский округ, Коломна, Талдомский округ, Павловский Посад, Истра, Шаховская и Лотошино. Там подобрана наибольшая площадь земельных участков.
Среди отстающих муниципалитетов выделяют Щелково, Чехов, Солнечногорск, Серпухов, Воскресенский округ, Клин, Егорьевск, Дмитровский и Раменский городские округа.
Подобрать участок можно на инвестиционном портале Московской области. Всего было подобрано 253 участка, из них собственности области – 12, и в муниципальном владении 241.
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