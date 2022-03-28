РИАМО - 28 мар. В Московской области составили рейтинг городских округов региона по подбору земли для производства, сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

«Определили рейтинг по подбору земли для производства. Хочу отметить, что «красной зоны» нет. Все главы муниципалитетов понимают серьезность момента, все главы подключились к работе мгновенно и стали подбирать участки», — сказала Кротова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По ее словам, в топ лучших городских округов вошли Ступино, Луховицы, Шатура, Орехово-Зуевский округ, Коломна, Талдомский округ, Павловский Посад, Истра, Шаховская и Лотошино. Там подобрана наибольшая площадь земельных участков.

Среди отстающих муниципалитетов выделяют Щелково, Чехов, Солнечногорск, Серпухов, Воскресенский округ, Клин, Егорьевск, Дмитровский и Раменский городские округа.

Подобрать участок можно на инвестиционном портале Московской области. Всего было подобрано 253 участка, из них собственности области – 12, и в муниципальном владении 241.