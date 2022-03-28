РИАМО - 28 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев привал уделять внимание и оказывать поддержку предприятиям, которые планируют развиваться.

«Очень приятно, что уже есть реальные проекты, которые мы отбираем на наших территориях и совместно с федеральным фондом промышленности реализуем. Пожалуйста, уважаемые коллеги, вносите свою лепту. Давайте уделять внимание и заботу тем, кто готов, хочет и имеет технологии для того, чтобы развиваться, чтобы вносить важный вклад в экономическом направлении», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор отметил, что мера предоставления участков для бизнеса за 1 рубль в Подмосковье является важным шагом для импортозамещения. Воробьев подчеркнул, что важно донести до бизнеса алгоритмы получения участков.

Кроме того, губернатор обращал внимание, что региону нужна динамика в работе по оказанию поддержки предпринимателям.

В Подмосковье действует ряд мер по поддержке предпринимателей, в том числе по реализации проектов импортозамещения.

Сергей Дружинин