РИАМО - 28 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев привал уделять внимание и оказывать поддержку предприятиям, которые планируют развиваться.
Ранее губернатор отметил, что мера предоставления участков для бизнеса за 1 рубль в Подмосковье является важным шагом для импортозамещения. Воробьев подчеркнул, что важно донести до бизнеса алгоритмы получения участков.
Кроме того, губернатор обращал внимание, что региону нужна динамика в работе по оказанию поддержки предпринимателям.
В Подмосковье действует ряд мер по поддержке предпринимателей, в том числе по реализации проектов импортозамещения.
Сергей Дружинин
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии