РИАМО - 28 мар. В Подмосковье подать заявки на проекты по импортозамещению и получить поддержку можно через региональный сайт государственных услуг, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Самой востребованной мерой поддержки в сфере земли стало продление договоров аренды и предоставление участка за 1 руб. Закон у нас принят 14 марта, за это время мы получили большое количество обращений на тему того, как двигаться в этих направлениях. И сейчас задача – объяснить, как продлить договор аренды», — сказала Кротова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов региона.

Кротова объяснила, что за этой услугой обращаются арендаторы, которые не успели зарегистрировать объект на участке или не успел его застроить. Если срок договора истек и при этом не было нарушений, то продлить договор можно на срок до 3 лет.

Услуга была очень востребована как физическими, так и юридическими лицами. Для продления договора следует обращаться в специальный раздел сайта госуслуг.

«Документы от арендатора не нужны, нужна только заявка. Мы сами зарегистрируем аренду через Росреестр Московской области», — уточнила Кротова.

Она добавила, что на сегодняшний день в регионе уже проактивно уведомили около 25 тыс. арендаторов. Была рассылка через личные кабинеты, а также публикации в СМИ. Общий охват информационной компании составил около 1,2 млн человек.

По словам Кротовой, обратиться за выделением земельного участка в аренду за 1 рубль может гражданин РФ в качестве индивидуального предпринимателя или российское юридическое лицо. Цель – импортозамещение. При этом арендатор берет на себя обязательства по реализации своего проекта. В концепции необходимо уточнить суть проекта, срок его реализации и планируемые экономические показатели. ​