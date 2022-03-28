РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 мар. Детские площадки в городском округе Щелково обслуживает компания «КТ Город», жители могут напрямую обращаться в компанию по всем вопросам касающимся обслуживания детских площадок, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы Щелкова в соц сети «Вконтакте».



Компания «КТ Город» проводит полное обслуживание площадок, от уборки до замены элементов.



Если у жителей есть какие-то замечания, необходимо напрямую общаться с подрядчиками, что значительно сократиn срок реагирования на проблему. Связаться со специалистами компании можно по телефону: 8(925)900-88-80. Кроме того отправить обращение можно по электронной почте: info@kt-g.ru.