РИАМО - 28 мар. В 2022 году в Московской области введут в эксплуатацию около 9 млн кв. м домов, что сопоставимо с уровнем 2021 года. Из них 4,5 млн кв. м – многоквартирные дома, оставшиеся – объекты индивидуального жилищного строительства, об этом сообщил зампред правительства Подмосковья Максим Фомин.

«Что касается ввода домов, мы планируем в этом году ввод сделать на уровне 9 млн, как и в прошлом году. И МКД здесь занимают 4,5 млн», - сказал Максим Фомин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Зампред отметил, что, помимо строительства многоквартирных домов, в Подмосковье реализуется обширная программа по вводу в строй социальных объектов. В рамках нее в 2022 году будут открыты многие школы и детские сады.

Фомин также выразил надежду, что спрос на проекты жилищного строительства в регионе будет восстановлен, несмотря на сложные экономические условия. Это будет возможно в том числе за счет льготной ипотеки со ставкой в 12% и дополнительных скидок, которые готовы давать многие застройщики.