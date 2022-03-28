РИАМО - 28 мар. Действующие проекты по строительству многоквартирных жилых домов в Подмосковье не подвержены рискам, так как их финансирование в достаточной мере обеспечено средствами эскроу-счетов. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Максим Фомин.

«Сейчас девелоперы активно пересматривают свою экономику проектов, но прежде всего — новых проектов. Старые проекты, хочу подчеркнуть, там, где в активной стройке, – это 550 домов, здесь мы провели встречи с девелоперами, посмотрели – рисков нет, потому что основная масса у нас строится по эксроу-счетам и эксроу-счета наполнены», - сказал Максим Фомин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в текущих условиях застройщики заинтересованы в том, чтобы завершить строительство объектов и сдать их в строй как можно быстрее, чтобы получить деньги за проекты. Полученные средства будут запущены в строительство социальных объектов и открытие новых проектов.

Фомин выразил надежду, что в будущем спрос на проекты жилищного строительства в регионе будет восстановлен за счет ставки в 12% по льготной ипотеке. При этом он отметил, что некоторые девелоперы готовы уменьшать ее до 7-8%.