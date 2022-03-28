РИАМО - 28 мар. Разработан алгоритм действий для проактивного предоставления льгот по ЖКХ жителям Подмосковья. Алгоритм необходим для своевременного внесения сведений в систему ЕИАС ЖКХ, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Жители Подмосковья смогут получать льготы по оплате услуг ЖКХ в беззаявительном порядке. Для этого необходимо, чтобы вся информация со стороны поставщиков услуг, о домах была внесена в ЕИАС ЖКХ и вовремя актуализировалась.

«Мы сделали четкий, понятный алгоритм работы и упреждающего контроля. У нас информация должна попадать в ЕИАС ЖКХ до 10-го числа каждого месяца», - рассказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что до 7-го числа каждого месяца сотрудники центра управления регионом (ЦУР) или муниципальных ЦУР будут осуществлять упреждающий контроль.

7-го числа каждого месяца руководитель МЦУР будет связываться с поставщиками и запрашивать информацию для самостоятельного внесения ее в систему. С 7-го по 10-е число каждого месяца ответственный сотрудник МЦУР будет вносить информацию в ЕИАС ЖКХ самостоятельно.

До 1 апреля 2022 года поставщики услуг делегируют права на внесение информации в ЕИАС ЖКХ сотруднику органа местного самоуправления (ОМСУ).

30 марта 2022 года пройдет вебинар для всех ОМСУ по внесению информации в ЕИАС ЖКХ.