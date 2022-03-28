РИАМО - 28 мар. Московский областной единый информационно-расчетный центр (МособлЕИРЦ) не будет принимать пени со ставкой более 9,5%, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«МособлЕИРЦ не будет принимать пени от поставщиков со ставкой более 9,5%, есть соответствующий приказ по организации», – сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что там, где есть МособлЕИРЦ, будет обеспечен контроль за тем, чтобы такого не происходило. Там, где нет ЕИРЦ, а есть ТСН или ЖСК, контроль будут осуществляться главами муниципалитетов.

Дарья Сосульникова