РИАМО - 28 мар. В настоящее время в работе находятся 24 проекта импортозамещения в Подмосковье. В том числе проекты собираются реализовать машиностроительный завод «Тонар» и ООО «Исследовательский институт химического разнообразия», сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«На сегодняшний день 24 проекта у нас в работе. Первый блок – это проекты, которые уже прошли по первому этапу алгоритма. Из 7 заявок 4 уже переданы в фонд развития промышленности Российской Федерации на финансирование», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Зиновьева отметила, что из 24 проектов 7 отрабатываются по вопросам займов от правительства России, для 6 уже прошел подбор земли в аренду за 1 рубль, для 9 ведется выбор и 2 предприятия получили субсидии.

Зиновьева привела в пример машиностроительный завод «Тонар» как предприятие, собирающееся реализовать проект импортозамещения. Его доля в продажах тентованной прицепной техники составляет 60%. Для этого предприятием отправлена заявка в фонд развития промышленности Российской Федерации (ФРП РФ) на получение 300 млн руб., одобрена заявка на льготный кредит, также одобрена заявка на льготный кредит системообразующему предприятию.

Кроме того, ООО «Исследовательский институт химического разнообразия» ведет работы для крупнейших отечественных фармацевтических компаний. Предприятие занимается производством полного цикла фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Отправлена заявка в ФРП РФ на 2 млрд руб.

Ранее Воробьев отметил, что в вопросе поддержки предпринимателей необходима динамика.