РИАМО - 28 мар. В городском округе Ступино построят школу на 550 мест. Конкурс на возведение образовательного учреждения уже объявлен, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка строительство школы на 550 мест в городском округе Ступино», - сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе.

Школу планируется возвести по адресу: Ступино, квартал «Надежда».

Объект построят в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Подмосковья и средств бюджета Наро-Фоминского округа. По плану строительство завершится в 2023 году.