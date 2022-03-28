РИАМО - 28 мар. Теперь задать вопрос министерству ЖКХ по поводу начислений жители Подмосковья могут с помощью новой формы обратной связи. Перейти в нее можно с помощью QR-кода, сообщает пресс-служба ведомства.

«Данный QR-код можно найти как на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, так и на информационных стендах в многоквартирных домах, а также управляющих и ресурсоснабжающих организаций», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

С помощью нового сервиса получить нужные ответы, можно не выходя из дома. Достаточно навести камеру смартфона на QR-код, перейти по ссылке и заполнить форму.

В ней можно задать вопросы по начислениям за ЖКУ, доначислениям за отопление, доставке единого платежного документа и другим смежным темам. Ответ предоставят в течение 5 рабочих дней.