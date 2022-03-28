РИАМО - 28 мар. Девелоперы Подмосковья получат кредиты со ставкой 15% на проектное финансирование и обеспечение поддержки спроса на строящееся жилье за счет ставки в 12% по льготной ипотеке, сообщил зампред правительства Московской области Максим Фомин.

«Президент (РФ Владимир Путин - ред.) поддержал меры поддержки строительной и жилищной отрасли. Прежде всего это то, что было важно для наших девелоперов, – это 15% под проектное финансирование, при этом необходимо отметить, что с наполнением эскроу-счетов этот процент снижается до 4. И, что самое главное, – поддержка спроса – это 12% по льготной ипотеке. При этом объем льготной ипотеки, стоимость квартиры увеличена для Московской области с 3 до 12 млн», - сказал Максим Фомин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что повышение максимально возможной суммы льготной ипотеки является очень важным шагом для поддержки строительной отрасли региона, так как средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Подмосковье варьируется в районе 10-12 млн рублей.

По словам Фомина, все перечисленные меры поддержки позволят застройщикам адаптироваться к нынешним экономическим реалиям и продолжить реализацию проектов. Также зампред правительства Подмосковья подчеркнул, что рисков для существующих девелоперских проектов в регионе нет, так как их основная масса обеспечена средствами эскроу-счетов.